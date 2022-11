Janones sobre Flordelis: 'Está presa, e eu continuo seguindo a Deus'

Flordelis era deputada federal pelo Rio de Janeiro e teve o mandato cassado em 2021 (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) relembrou, via redes sociais, a época em que dividiu a Câmara dos Deputados com a ex-congressista Flordelis dos Santos . A pastora foi condenada a 50 anos de prisão por matar o marido, o também pastor Anderson do Carmo. De acordo com Janones, Flordelis era "nariz empinado" e só se "misturava com a bancada evangélica".

Fui Deputado com Flordelis. Nariz empinado, ela só se misturava com a tal "bancada evangélica". Eu não era aceito ali, pois sempre segui um "tal" Jesus, que me ensinou o amor como maior dos mandamentos. Hoje ela está presa e eu continuo seguindo a Deus. Longe dos falsos profetas %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) November 13, 2022

Após seis dias de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Niterói (RJ) condenou a ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza a 50 anos e 28 dias de reclusão, em regime fechado, por ser mandante do homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - do pastor Anderson do Carmo.

Ela também foi considerada culpada pela tentativa de homicídio com uso de veneno, falsificação de documento e associação criminosa armada.