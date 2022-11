Políticos e artistas saem em defesa de Janja após comentário de Cantanhêde

Três centavos sobre isso: 1) As "coisas religiosas meio estranhas" são religiões de matriz africana perseguidas no país; 2) citar a mulher de Geisel como referência é de doer; 3) a referência a quatro paredes dá uma análise de discurso sobre submissão. pic.twitter.com/UqpNEG3Mf0 %u2014 Thiago Amparo (@thiamparo) November 12, 2022

Os comentários críticos da jornalista Eliane Cantanhêde, durante o programa "Em Pauta", danessa sexta-feira (11/11), sobre a participação ativa da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), gerou uma onda de solidariedade com a futura primeira-dama.Cantanhêde afirmou que "há um incomodo com o excesso de espaço que Janja vem ocupando" e que ela deveria se limitar a ter voz apenas no quarto do casal. A comentarista ainda citou as ex-primeiras-damas Ruth Cardoso e Lucy Gaisel, esposas de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Ernesto Gaisel, respectivamente, como exemplos de mulheres discretas que estiveram na mesma posição.



Leia mais: Janja: o que esperar da nova primeira-dama, destaque na campanha de Lula

Eu prefiro uma primeira dama que ajude o presidente a governar, do que uma que ajude a lavar dinheiro da milícia em sua conta bancária %uD83D%uDC4D %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) November 12, 2022

O @andretrig foi muito bem aqui: lugar de mulher é onde ela quiser!



RESPEITA A JANJA, PORRA!pic.twitter.com/0MokztDnXg %u2014 William De Lucca (@delucca) November 12, 2022

Janja entende muito, trabalha dia e noite e é um orgulho pro Brasil tê-la como primeira-dama.



A mulher é socióloga com MBA em Gestão Social e Sustentabilidade.



Respeita a Janja! pic.twitter.com/eY5bii3PaP %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) November 12, 2022

O deputado federal André Janones usou as redes sociais para dizer que prefere uma "primeira dama que ajude o presidente a governar do que uma que ajude a lavar dinheiro da milícia em sua conta bancária".Janones também citou uma frase da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “Se uma mulher tem poder, porque é que é preciso disfarçar que tem poder? Mas a triste verdade é que o nosso mundo está cheio de homens e de mulheres que não gostam de mulheres poderosas”.Ainda durante o programa da GloboNews, o também jornalista André Trigueiro questionou a fala da comentarista. "Nesse governo (a primeira-dama) não será propriamente alguém que vai cumprir o papel de dona de casa subserviente ao marido", comentou.O youtuber Felipe Neto relembrou as credenciais acadêmicas da futura primeira-dama e afirmou que é um orgulho tê-la na posição.



Leia mais: Janja comparece em velório de Gal Costa

"A mulher é socióloga com MBA em Gestão Social e Sustentabilidade", comentou Felipe.





A fala de Eliane Catanhede sobre Janja é das piores coisas que já vimos uma mulher falar sobre outra. @JanjaLula sempre disse que gostaria de ressignificar esse papel de primeira dama e pelo visto ela já começou a fazê-lo.Janja não veio para ficar nos bastidores. RESPEITA A JANJA %u2014 Daniela Mercury (@danielamercury) November 12, 2022

Machismo é um horror. Quando vem de uma mulher, é uma aberração. RESPEITA A JANJA %u2014 Zélia Duncan %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@zeliaduncan) November 12, 2022

As cantoras Zélia Duncan e Daniela Mercury também foram às redes demonstrar insatisfação com o comentário da Cantanhêde."A fala de Eliane Catanhede sobre Janja é das piores coisas que já vimos uma mulher falar sobre outra", afirmou Mercury. J´Duncan lamentou que o comentário machista tenha vindo de uma mulher.