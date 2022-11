Caminhoneiros clamam por Forças Armadas, no QG do exército

Com adesivos com dizeres 'Forças armadas, socorro', caminhoneiros pretendem ficar no QG em Brasília até feriado de Proclamação da República (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) seguem em peso no QG do exército em Brasília. Cerca de 600 caminhoneiros estão instalados no local. Até sábado (12/11) chegarão mais 400 caminhões na capital federal. E até o feriado de Proclamação da República, em 15 de novembro, a expectativa é de mais dois mil caminhões no QG.

Alguns apoiadores relataram que nenhum caminhoneiro foi embora do acampamento montado pelos bolsonaristas. Com faixas com dizeres “Forças Armadas, socorro”, os apoiadores do atual presidente da República dizem que ficarão reunidos em peso até o tempo que tiverem que ficar.

Bolsonaristas aguardam que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abra o processo das urnas para que uma comissão civil com pessoas técnicas possa, junto com as Forças Armadas, verificar se o processo eleitoral foi correto e sem fraudes.

Nesta sexta-feira (11/11), completam-se dez dias que as manifestações começaram. Na última quarta (9/11), caminhoneiros vindos do Mato Grosso desembarcaram no Distrito Federal para se juntar aos bolsonaristas. O Correio foi até o local para acompanhar o ritmo das manifestações. Dos caminhões que haviam chegado na quarta, alguns já voltaram para os estados de origem. Por outro lado, vários outros caminhões estavam encostados no estacionamento do QG, enquanto outros estavam chegando.

Apesar de não haver ocorrência de brigas, os manifestantes não quiseram responder a equipe de jornalismo quando questionados sobre quantos veículos já haviam chegado ao local.

A equipe também se deslocou até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado na BR-060, para saber sobre a escolta dos caminhoneiros. Os policiais informaram que, até o momento, nenhuma escolta foi solicitada, e que os veículos estão saindo do DF de forma "pacífica e organizada".