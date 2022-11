Uma tempestade derrubou parte do acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), nessa quinta-feira (10/11), em Brasília. Os bolsonaristas estavam reunidos em frente ao quartel-general do Exército, próximo à Praça dos Cristais, em protesto ao resultado das eleições.





Diante do temporal, o grupo de manifestantes começou a orar para que Deus os protegesse. As imagens viralizaram nas redes sociais.

"As barracas ali estão todas caídas no chão. Olha ali, caiu a barraca onde tem crianças, tem idosos. Meu Deus do céu. Misericórdia Jesus. Tenha misericórdia do seu povo", continua narrando a mulher.