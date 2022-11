Transição na Cultura terá Juca Ferreira, Lucélia Santos e Márcio Tavares

O gabinete de transição é coordenado pelo futuro vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) (foto: Divulgação/PT / Reprodução/Globoplay)

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve contar com três coordenadores na área de Cultura. O ex-ministro Juca Ferreira, a atriz Lucélia Santos e o secretário nacional de cultura do Partido dos Trabalhadores, Márcio Tavares.

O gabinete de transição, coordenado pelo futuro vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), é formado por 31 grupos técnicos que vão debater temas como saúde, agricultura, assistência social, cultura, economia, educação, entre outros.

Já para a equipe de Saúde, foram escolhidos quatro ex-ministros e um ex-secretário para integrar o grupo técnico. O senador Humberto Costa (PT), Alexandre Padilha, José Gomes Temporão, Arthur Chioro e David Uip.

Segundo Alckmin, os nomes escolhidos para o governo de transição podem não ser nomeados para a gestão de Lula em 2023.

"O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não têm relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias", disse à imprensa.