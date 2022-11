EM Entrevista recebe Guilherme Boulos (Psol), deputado federal eleito

Guilherme Boulos (Psol) no EM Entrvista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA)

O EM Entrevista recebe nesta quarta-feira (09/10) Guilherme Boulos (Psol), deputado federal eleito por São Paulo nas eleições de 2022. A conversa acontece às 17h30 ao vivo no canal de Youtube do Portal Uai e será conduzida pelos jornalistas Guilherme Peixoto e Bertha Maakaroun.Líder do MTST, Boulos foi candidato à presidência da República pelo Psol, em 2018, e alcançou o segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo, em 2020. Bruno Covas (PSDB) acabou eleito na disputa com 59,38% dos votos válidos.Neste ano, Boulos apoiou a candidatura do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Palácio do Planalto e foi eleito para a Câmara dos Deputados com a maior votação de SP, com um total de 1.001.472 de votos. É o segundo deputado federal mais votado do Brasil em 2022, perdendo apenas para Nikolas Ferreira (PL), que somou 1.492.047 de votos em Minas.Nesta semana, Boulos anunciou que fará parte da equipe de transição do governo Lula na área de Cidades e Habitação . O presidente do Psol, Juliano Medeiros, também integra a equipe.Na entrevista de hoje, Boulos vai falar sobre diversos assuntos, como o futuro governo Lula, a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a atuação no Congresso Nacional a partir de 2023.É a segunda participação de Guilherme Boulos no podcast EM Entrevista. Em 24 de maio, ele fez sua estreia no podcast do Portal Uai. Confira: