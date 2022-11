Damares com Michelle: 'Espaços diferentes, mas seguiremos juntas'

Ambas participaram ativamente da campanha do presidente no segundo turno das eleições de 2022 (foto: Carolina Antunes/PR)

A futura senadora pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) declarou nesta terça-feira (8/11) que vai continuar trabalhando junto com a primeira-dama Michelle Bolsonaro mesmo após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Na semana passada, eu e Michelle estivemos algumas vezes juntas com algumas parlamentares, mas, ontem, conseguimos reunir um grupo maior para planejar nosso futuro juntas. A partir do próximo ano vamos ocupar espaços diferentes, mas seguiremos juntas na defesa da vida e da família", publicou Damares em sua página no Twitter.

Ambas participaram ativamente da campanha do presidente no segundo turno das eleições de 2022 por meio do movimento "Mulheres com Bolsonaro". Nos dias 21 e 22 de outubro, Damares e Michelle estiveram em Minas Gerais para pedir votos ao então candidato.