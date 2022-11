Agenda de Bolsonaro não tem compromissos oficiais para essa semana

Última live de Bolsonaro foi no dia 2 de novembro, pedindo que os manifestantes bolsonaristas desbloqueassem as vias (foto: Reprodução/Redes sociais) O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem mantido um período de folga após o resultado do segundo turno das eleições, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial deste ano.

Leia: Lula inicia governo de transição focado em 3 pilares

O último compromisso oficial de Bolsonaro foi na última quinta-feira (3), com o Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior.



A agenda foi no Palácio da Alvorada e durou trinta minutos. O ministro faz parte da equipe de transição do governo federal.