Bolsonaristas protestam em quartel no Barro Preto, em Belo Horizonte

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) voltaram a fazer protestos na tarde desta quarta-feira (2/11) no 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, no barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Eles questionam o resultado do segundo turno da eleição, realizado no último domingo, que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Achei que muitas pessoas aderiram ao movimento, desde a parte da manhã. Foi bem satisfatório. Estou aqui o dia todo e não arredo o pé enquanto a gente não tiver alguma resposta daquilo que a gente está querendo, contra essa fraude. Esperamos que a autoridade maior do nosso país posssa nos dar uma resposta", declarou a comerciante Maria Arruda.









Os protestos questionam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022. Aos gritos, eles pedem por "intervenção federal".

"Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", afirmou.

Decisão do STF

Na segunda-feira (31/11) o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a desobstrução das estradas pelos apoiadores. A decisão do órgão, inicialmente determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi validada pela maioria durante um plenário virtual convocado pela ministra Rosa Weber na madrugada de terça-feira.