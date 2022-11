Deputado preso após 7/9 diz que eleição 'criou um espanto gigantesco'

Zé Trovão teve sua prisão domiciliar revogada e usa tornozeleira eletrônica (foto: Reprodução/redes sociais)





"Pelo que todos estão me falando, eles estão aguardando o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Está todo mundo ansioso para ouvir o que ele tem a falar à nação, após uma eleição que criou um espanto gigantesco no Brasil, ninguém imaginava esse resultado", disse em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.



"As pessoas não conseguem engolir esse resultado, até por todas as situações que o candidato que venceu essas eleições teve no passado. As pessoas estão extremamente revoltadas com essa situação, ver uma pessoa que outrora teve problemas jurídicos ocupar a cadeira presidencial", completou o deputado.



Zé Trovão, apelido de Marcos Antonio Pereira Gomes, também teve seus problemas jurídicos: ele usa tornozeleira eletrônica desde fevereiro, quando o ministro do STF Alexandre de Moraes revogou sua prisão domiciliar pela organização de atos antidemocráticos.





Bolsonaro

O presidente se pronunciou pela primeira vez, após a derrota nas urnas no domingo, pouco depois das 16h30 de hoje. Após deixar a imprensa esperando por mais de uma hora, em um discurso de aproximadamente dois minutos, ele agradeceu aos eleitores e defendeu protestos pacíficos



Zé Trovão ficou famoso por vídeos em que proferiu ofensas aos ministros do STF e incentivou os atos golpistas de 7 de setembro. Ele está proibido de manter perfis nas redes sociais, e "terceirizou" a divulgação das suas campanhas políticas por meio de perfis criados por apoiadores no Facebook, Instagram e Twitter.



"Então as pessoas estão esperando esse pronunciamento, e daí após esse pronunciamento eu acredito que vão tomar alguma decisão. Qual será, eu também não posso dizer. Como hoje eu estou numa posição diferente, sou deputado eleito, tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, como eu vou me posicionar. Estou conversando com eles e falando: a decisão é de vocês, não sou eu que vou ser contra nada o que vocês estão falando", afirmou em entrevista ao Pânico.