Tweet de Lula bate o de Casimiro como o mais curtido da história no Brasil

Os dois tweets mais curtidos da história no Brasil são relacionados às eleições de 2022. (foto: Reprodução/Twitter)

O tweet publicado na conta oficial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), logo após o resultado das eleições que garantiram a ele seu terceiro mandato como presidente do Brasil, superou o de youtuber e streamer Casimiro Miguel desmentindo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e se tornou o mais curtido da história do Twitter no Brasil.





Enquanto o tweet de Casimiro, publicado no último dia 23 de outubro, recebeu 1,36 milhão de likes até a publicação desta matéria, a foto tuitada por Lula, às 19h50 desse domingo (30/10), já tinha alcançado 1,53 milhão de likes na rede social.





No número de retweets, Lula também superou Casimiro, com 429 mil, contra 248 mil.





A postagem de Lula é uma foto da mão direita do presidente eleito sobre a bandeira do Brasil, símbolo nacional amplamente utilizado pelos apoiadores do seu adversário na corrida presidencial, Jair Bolsonaro (PL). Na legenda da foto, a palavra “Democracia”.

Já o tweet de Casimiro, agora o segundo mais curtido da história, desmentia uma montagem compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro, o 'filho 01' do presidente. A imagem fake publicada pelo senador mostrava o influencer segurando balões com o número 22, simulando um apoio ao seu pai nas eleições. Na foto original, “Cazé” segurava o número 29, em alusão ao seu aniversário.





No tweet em questão, Casimiro, além de desmentir a montagem, que ele classificou como “tosca”, declarou apoio a Lula. “Como sabem, dia 30 meu voto é 13”, escreveu.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. %u2014 caze (@Casimiro) October 23, 2022





Posteriormente, Flávio Bolsonaro se desculpou com Casimiro pela publicação da montagem . "Prezado @Casimiro peço desculpas pela postagem equivocada. Foi de minha assessoria, mas responsabilidade não se transfere. Tão logo soube, mandei retirar imediatamente. Se Deus quiser, Bolsonaro vai vencer e continuaremos resgatando o Brasil do caos deixado PT. Abs!", escreveu o senador.

Os cinco tweets mais curtidos da história no mundo

Apesar dos números altamente expressivos, os tweets de Lula e Casimiro ainda estão consideravelmente atrás dos tweets mais curtidos da história no mundo. Confira o ranking:





1º lugar: Chadwick Boseman - 7,1 milhões de likes: O tweet mais curtido da história foi o anúncio da morte de Chadwick, publicado na conta oficial do ator, conhecido principalmente por sua atuação no filme Pantera Negra.

2º lugar: Elon Musk - 4,7 milhões de likes: Em segundo lugar vem Elon Musk, que, após anunciar que estaria comprando o Twitter, brincou que também compraria a Coca-Cola e que voltaria a colocar cocaína em sua fórmula.

3º lugar: Barack Obama - 4,1 milhões de likes: O terceiro tweet mais curtido da história é do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lamentando o assassinato da ativista Heather Heyer, morta por supremacistas brancos em um protesto contra a extrema-direta na cidade de Charlottesville, em Virgínia, EUA.

4º lugar: Joe Biden - 3,9 milhões de likes: O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ocupa a quarta posição com seu primeiro tweet no dia de sua posse. “É um novo dia na América”, escreveu.

5º lugar: Barack Obama - 3,7 milhões de likes: Obama aparece novamente na lista com tweet onde lamentou a morte da estrela do basquete, Kobe Bryant, em janeiro de 2020.