Nikolas Ferreira: 'Bolsonaro deixou vários soldados e sou apenas um deles'

Nikolas ficou entre os assuntos mais comentados da noite deste domingo. (foto: Reprodução Redes Sociais )

“Eu nunca lutei só por eleição. A guerra cultural e espiritual continua”, disse no vídeo com a legenda “não tenhais medo”. Nikolas disse que espera um presidente de direita no poder.





“Não espere de mim desistir. Bolsonaro deixou vários soldados e eu sou apenas um deles”, completou. “A esperança somos nós”.





“Os gritos de comemoração hoje, vão se tornar gritos de desespero amanhã. A esquerda plantou muita semente ruim e cabe a nós não deixar florescer", afirmou Nikolas.





Segundo o deputado federal eleito, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou a popularidade nos estados do Nordeste e em Minas Gerais. “O trabalho continua”, disse.





O vídeo de Nikolas foi postado após críticas de opositores ao silêncio do político mineiro nas redes sociais . A penúltima publicação do deputado federal eleito foi comemorando o crescimento de votos a Bolsonaro na apuração do segundo turno da eleição presidencial.

O vereador ficou entre os assuntos mais comentados da noite deste domingo.

