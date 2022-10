Redes não perdoam Nikolas Ferreira após vitória de Lula

O nome Nikolas Ferreira ficou entre os assuntos mais comentados da noite deste domingo (30/10) (foto: Reprodução Redes Sociais )

Perfis nas redes sociais ironizaram o silêncio de três horas e 10 minutos do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) durante a apuração de votos da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Geralmente muito ativo online, o vereador da capital mineira ficou em silêncio após o petista ultrapassar Bolsonaro na apuração dos votos

Na tarde deste domingo (30/10), Nikolas comentava sobre o segundo turno das eleições presidenciais nas redes sociais. Mas as postagens pararam após 18h15, em que ele dizia que Jair Bolsonaro (PL) estava “só subindo”.



“Minas, o Bolsonaro só subindo. Que Deus mantenha esse trem assim”, disse Nikolas no Twitter.



O silêncio não passou despercebido e o político foi zombado no Twitter por personalidades da mídia, como o youtuber Felipe Neto e o cantor Jão. O também deputado federal eleito André Janones (Avante) zombou da última publicação de Nikolas em seu perfil no Twitter.

"Cortaram a internet do Nikolas? Prezada? Te atualizei!”, escreveu. “Alou, Nikolas Ferreira, tá podendo falar ou tá tomando a virada em Minas Gerais?", ironizou Janones.

Nas redes sociais, perfis anônimos também zombaram de Nikolas. O nome do político ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter com mais de 42 mil publicações na rede social na noite do domingo.

"Como será que o Nikolas Ferreira tá agora?", questionou um perfil. A publicação tem 26,9 mil curtidas. "Eu pagaria 1.000 reais para ver a cara do Nikolas Ferreira agora", escreveu outro perfil.





Nikolas se pronunciou nas redes sociais três horas e dez minutos depois, às 21:25, com um vídeo no Twitter sobre a vitória do petista. Ele afirmou que a "guerra continua" e completou que é um dos soldados de Bolsonaro.