Em BH, petistas comemoram volta de Lula à Presidência da República

Petista foi eleito com 50,86% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) teve 49,13% (foto: Ramon Lisboa/EM/DAPress) Aos gritos de "olê, olê, olá, Lula, Lula", petistas comemoram, em Belo Horizonte, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no pleito deste ano.





No Armazém do Campo, local que comercializa produtos feitos pelo Movimento dos Sem Terra (MST), na esquina da avenida Augusto de Lima com avenida do Contorno, os eleitores se juntaram para acompanhar a apuração dos votos.









"A gente chegou aqui depois da virada. Apesar de estar bem apertado, depois que virou, já deu vontade de comemorar", disse Andressa Rodrigues, apoiadora do Lula, que estava celebrando na avenida do Contorno.





Apesar da comemoração antecipada, os petistas afirmaram que estavam receosos. A pequena vantagem mostrava, ainda, a força de Bolsonaro no Brasil.





"O coração estava na mão, estava apertado. Achamos que ia virar mais tarde. Mas a gente já esperava que o Bolsonaro teria uma votação expressiva. Mas sinceramente, fiquei mais apreensiva com as notícias relacionadas à Polícia Rodoviária Federal", disse Luisa Temponi, apoiadora do Lula e assistente social.





Com o passar da apuração, a apreensão foi virando esperança e comemoração. Petistas se abraçavam, celebrando o fim do atual governo. Aos carros que passavam na avenida do Contorno, os eleitores faziam o 'L' com os dedos e recebiam buzinadas e gritos de apoio como resposta.





"Eu estou feliz porque a volta do Lula representa esperança, é o nosso Brasil bem melhor. Bolsonaro foi retrocesso total desde o primeiro dia de governo. A política dele excluiu as minorias, ele fez um governo para exclusivos", disse Andressa Rodrigues, que se emocionou ao falar da vitória de Lula.





A expectativa é que a festa da vitória de Lula seja na Praça Sete. No entanto, diversos pontos da cidade esperam por eleitores do PT, como alguns bares do bairro Santa Tereza e Santa Efigênia.