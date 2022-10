Vídeo: Apoiadores de Lula comemoram vitória na Praça Sete

Os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemoraram a vitória na Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte. Diante da apuração apertada, eles chegaram pouco a pouco até que ocuparam toda a praça.



Mais cedo, policiais militares já estavam no local para garantir a segurança dos eleitores (foto: Márcia Maria Cruz/EM/DA.Press) Com bandeiras vermelhas com o rosto do petista, as pessoas comemoram a vitória do político, que foi eleito com 50,86% dos votos válidos. Seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), ficou com 49,13%.

Para a professora Valesca Ataíde, de 52 anos, a vitória do ex-presidente simboliza a retomada de investimentos do Governo Federal na educação, pesquisa e ciência. “Representa uma retomada do processo de liberdade e descolonização que o Brasil vinha passando e que foi interrompido [...] e tudo que a gente mais quer ver o Brasil livre, que é a miséria e fome”, disse.

Também na Praça Sete, Edson Moreia da Silva, o Mestre Primo da Capoeira Angola disse que só consegue sentir felicidade. “Foi um investimento emocional muito grande. Então, agora está vindo esse retorno emocional para a gente. E agora a gente pode planejar, pensar nesse futuro da forma mais segura, porque a gente tem uma pessoa que transmite segurança. Então, é só felicidade”, comemorou.

A professora Mirce Valéria Esteves de Lima, de 54 anos, fez questão de comemorar abraçada à bandeira do Brasil. "A bandeira é nossa. O Brasil é nosso. Amo o Brasil, amo Lula, as ideias dele, tudo o que ele fez pelo povo e vai fazer muito mais", argumenta.





O guarda civil Hector Hector Wagner dos Santos, de 50 anos, também comemorou a vitória do petista. "É uma vitória importante para o Brasil,porque nós estávamos vivendo uma síndrome do novo fascismo. O Lula é um político de centro-esquerda, o o único que vai conseguir unir as classes. Nós precisamos superar o discurso de ódio, nós precisamos afastar intolerância religiosa. Nós precisamos resgatar as pessoas da da pobreza. E o Lula pra nós é é um sinônimo de luta que vai trabalhar para mudar isso", afirma.