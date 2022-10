Onyx Lorenzoni não é eleito governador do Rio Grande do Sul

Onyx perdeu a disputa pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para Eduardo Leite (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) Com 97,71% das urnas apuradas, o ex-deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) não foi eleito governador do Rio Grande do Sul. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu 42,92% dos votos (até a publicação desta matéria).





Leite conseguiu virar o resultado do primeiro turno. O peelista foi o primeiro colocado no primeiro turno, com 2.382.026 votos - ou 37,5%. Leite obteve 26,81% - o equivalente a 1.702.815 dos votos totais.





Esta matéria está em atualização.

