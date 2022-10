Eleitora tira foto de urna e agride mesário no bairro Calafate, em BH

TSE proibiu que eleitores entrassem com aparelho celular nas cabines de votação (foto: Elza Fiuza/Agencia Brasil) A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após uma mulher de 74 anos tirar foto de urna eletrônica e agredir um mesário, no bairro Calafate, na Região Oeste, de Belo Horizonte, neste domingo (30/10). A agressão aconteceu após o funcionário solicitar que a mulher entregasse o celular com a imagem.

A mulher, então, apresentou o celular aos militares e mostrou que a imagem havia sido excluída. O mesário agredido não registrou ocorrência.





No dia 1º de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu que eleitores entrassem nas cabines de votação com aparelho celular nas mãos. A medida foi tomada para garantir o sigilo do voto.