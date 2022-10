Empresária sai do próprio casamento e vota vestida de noiva em Goiás

Alzenice foi chamada de noiva do ano nas redes sociais (foto: Reprodução/ redes sociais)

A empresária Alzenice Rocha roubou a cena ao votar vestida de noiva e com buquê em Jataí, em Goiás. Ela chegou acompanhada do cerimonialista e das damas de honra. Alzenice saiu da festa do próprio casamento e foi votar. A noiva optou por ir direto para não perder a hora da votação.