Segundo turno sem filas e votação mais rápida em BH

Ao contrário do primeiro turno, votação flui de forma mais rápida na manhã deste domingo (30/10) (foto: Carlos Marcelo/EM/D.A.Press)

A manhã de votação para o segundo turno das eleições, neste domingo (30/10), transcorreu de forma tranquila nas seções eleitorais de Belo Horizonte. Desde a abertura dos portões, às 8h, a população não encontra problemas com filas, que foram longas e demoradas no primeiro turno.Algumas seções eleitorais registram fila antes da abertura dos portões. A estudante Yasmin Oliveira, de 24 anos, chegou na Escola Francisca de Paula, no Bairro Cinquentenário, Região Oeste de BH, pouco antes das 8h e pegou uma movimentação na porta."Estava enorme. Mas, quando abriu, cada um foi pra sua seção e a fila fluiu rapidinho. Não demorei nem 10 minutos", conta. No Colégio Pedro II, na Região Noroeste de BH, os eleitores também se depararam com seções vazias e menos de 10 minutos de espera para registrar seu voto.No exterior, porém, os brasileiros voltaram a enfrentar longas filas . A cena é bem parecida com o que aconteceu no primeiro turno, quando os eleitores esperaram quase 2 horas para conseguir votar.No primeiro turno, as zonas eleitorais ficaram abertas após o encerramento oficial devido problemas com a biometria que atrasaram a votação. O número de pessoas que optou por votar na parte da manhã também foi maior do que em outras eleições.Além das dificuldades técnicas, a quantidade de candidatos a serem escolhidos também colaborou com a demora