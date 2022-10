Ativista do Alemão vai processar Bolsonaro após ser chamado de traficante

Rene Silva pediu a Janja que trouxesse Lula ao Complexo do Alemão para fazer campanha no segundo turno (foto: Selma Souza)

O criador do Voz das Comunidades, Rene Silva, afirmou que vai processar o presidente Jair Bolsonaro (PL) . Durante o debate organizado pela, ontem (28), Bolsonaro afirmou, mais uma vez, que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , ao cumprir agenda no Complexo do Alemão (RJ) em campanha neste segundo turno, teria se encontrado com "chefes do narcotráfico". O presidente ressaltou, ainda, que "ninguém entra lá sem a polícia", afirmando que Lula teria entrado na comunidade sem ajuda polícial. Rene desmentiu a versão de Bolsonaro das redes sociais.

FAVELADO NAO É BANDIDO! pic.twitter.com/yqxBf7rUPR %u2014 Rene Silva %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@eurenesilva) October 29, 2022

"Ele reafirmou isso com todas as letras, inclusive me chamou, diretamente, de chefe do tráfico. Quando ele (Bolsonaro) fala que ele (Lula) foi ao Complexo do Alemão, ele foi até aqui, no nosso território do Complexo do Alemão, e se encontrou somente com traficantes, que não tinha gente do bem, que não tinha moradores da favela, somente traficantes. Quando, na verdade, foi um ato com milhares de pessoas, de várias favelas do Rio de Janeiro, não só do Complexo do Alemão, usando o boné CPX, andando no nosso território, caminhando pela Estrada do Itararé, que é a avenida principal", disse Rene, que falou ao UOL que vai processar o atual presidente.

"Ainda reafirmou que não havia nenhum policiamento durante o percurso, o que é totalmente mentira. A Polícia Militar do Rio de Janeiro junto com a UPP da comunidade, a Polícia Federal que faz a segurança do presidente, estavam presentes em todo o percurso. Inclusive, toda a reunião de planejamento dessa agenda, dessa visita do Lula no Alemão foi feita junto com a presença e com a participação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Federal do Brasil, todos eles estavam presentes na construção dessa agenda que eu, Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades, pedi para a Janja para que nós trouxéssemos o Lula aqui, no segundo turno, durante esse período da campanha", completou.

No debate realizado pelo pool de emissoras UOL, Band, Folha de S. Paulo e TV Cultura, no último dia 16, Bolsonaro já tinha falado que o petista estava "cercado de traficantes" quando visitou o Alemão.

"Seu Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor teve atualmente no Complexo do Salgueiro, não teve um policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes e com bandidos, que nos presídios do Brasil, a cada cinco votos, o senhor teve quatro votos", disparou Bolsonaro contra Lula.

Lula respondeu a Bolsonaro dizendo que ele é o único ex-presidente que tem coragem de entrar em uma favela sem colete de segurança. "Quando eu era presidente, eu entrava no Rio de Janeiro, e as pessoas falavam 'vai com cuidado, porque Bolsonaro é amigo dos milicianos, você vai com cuidado', e eu ia, sabe por quê? Porque eu acredito no povo", disparou

O petista ainda afirmou que o evento no Complexo foi "extraordinário" e que só tinha mulheres e homens trabalhadores, e não traficantes.

Bolsonaro se irritou com pergunta

O presidente Bolsonaro abandonou a entrevista pós debate, ainda nos estúdios Globo, após um repórter indagar por que razão ele insistia na "mentira" de que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, havia se encontrado com uma facção criminosa no Complexo do Alemão.

O repórter afirmou ao presidente que quem havia organizado a agenda no Complexo do Alemão havia sido Renê Silva, criador do Voz das Comunidades, conhecido pelo trabalho social exercido nas favelas cariocas. Depois, o profissional da imprensa indagou por que Bolsonaro "insistia nessa mentira" de que Lula havia se encontrado com traficantes.

Bolsonaro se irritou. "Você tem moral para me chamar de mentiroso?", perguntou. Logo depois, deixou a entrevista e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que estava ao seu lado no momento, respondeu a pergunta.