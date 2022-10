Quais documentos podem ser usados para votar nas eleições 2022?

Qualquer documento com foto pode ser usado no dia da votação (foto: Reprodução/TJMG)

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (30/10) em todo o país. Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concorrem à presidência da República, e candidatos de 12 estados disputam o cargo de governador.





Qualquer documento com foto pode ser usado no dia da votação. Carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, certificado de reservista, identidade funcional emitida por órgão de classe e até carteira de trabalho são aceitos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esses documentos poderão ser usados mesmo que a data de validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, por outro lado, não valem como prova de identidade na hora de votar.

Não é obrigatório levar o título de eleitor, que também pode ser consultado no aplicativo E-título, disponível para Android e iOS. Não é necessário saber o número do título, basta fazer login com o número do CPF.

Para o eleitor que já fez o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, é possível votar mesmo sem um documento com foto, já que ela aparece no título digital.

O aplicativo também pode ser apresentado ao mesário e apresenta dados como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Além disso, ele pode ser utilizado para justificar a ausência ao pleito.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata