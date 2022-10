Barroso escolhe a música 'Já vai tarde' como dica musical nesta semana

Luís Roberto Barroso costuma mandar indiretas com suas 'dicas semanais' (foto: Nelson Junior/STF)

DICAS DA SEMANA:



- Um livro: Os cem melhores poemas brasileiros do século, Ítalo Moriconi



- Um pensamento: "De nada adianta quebrar o espelho por não gostar da imagem".



- Uma música: Já vai tarde, Mania de ser https://t.co/QmvTFgQh6m %u2014 Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) October 28, 2022

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, costuma postar semanalmente em seu Twitter dicas de livros, reflexões e uma música para seus seguidores. A dica musical desta semana, publicada nesta sexta-feira (28/10), a dois dias da eleição presidencial, foi o pagode "Já vai tarde", do grupo Mania de Ser.“Quem brinca com fogo um dia aparece queimado. Para quem já foi rei, é difícil ficar sem reinado. Não chora. Você quis pagar para ver. É tarde para se arrepender. Cai na real, a gente não tem nada a ver", diz a letra da música.Em outro trecho, o grupo ainda canta "a mentira não pode vencer a verdade. Eu me cansei, tô legal de você, já vai tarde".Esta não é a primeira vez que Barroso manda recados por meio de suas "dicas da semana". Em agosto de 2021, após ser chamado de "filho da p***" pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) , ele postou a música "Fixação", do Kid Abelha Na mesma época, Bolsonaro o chamou de "idiota", naquela semana, a lista contou com "Cálice", de Chico Buarque - palavra que é sonoramente parecida com 'cale-se'.A lista foi completada com o livro "Os cem melhores poemas brasileiros do século", do ensaísta e professor carioca Ítalo Moriconi. E com o pensamento “De nada adianta quebrar o espelho por não gostar da imagem”.