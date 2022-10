Comércio de rua e shopping: saiba o que vai funcionar no domingo de eleição

Comércio poderá funcionar normalmente, mas empregadores devem garantir que os funcionários compareçam às urnas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O comércio de rua e os shoppings poderão funcionar normalmente no domingo de eleição (30/10) em Belo Horizonte, mas com horários alterados. Além desses serviços, também ficarão abertos parques municipais, Jardim Botânico e Jardim Zoológico.





Caso o funcionário seja convocado para auxiliar a Justiça Eleitoral, ele deverá ser dispensado do serviço. "Mediante declaração expedida pelo órgão, sem prejuízo do salário ou qualquer outra vantagem. Para ele deverão ser concedidas folgas pelo dobro de dias em que tiver prestado auxílio à Justiça Eleitoral, que inclui o dia do treinamento eleitoral".

Os shoppings da capital mineira também poderão ficar abertos. Confira os horários:





Shopping Estação

Lojas: 14h às 20h.

Alimentação: 11h às 21h





ViaShopping Barreiro

Lojas: 14h às 20h.

Alimentação: 11h às 21h





Shopping Cidade

Lojas: 10h às 16h

Alimentação: 11h às 21h

Shopping Del Rey

Lojas/Quiosques: 14h às 20h

Alimentação/Lazer: 11h às 22h





BH Shopping, Pátio Savassi e Diamond Mall

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 10h às 22h

Boulevard Shopping

Lojas e Quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 12h às 21h





Segundo a Prefeitura de BH, o funcionamento dos Parques Municipais e Zoobotânica será alterado. Todos os espaços abrirão às 12h, mas mantendo o fechamento no horário habitual. Já os museus municipais não estarão abertos ao público.

Veja:





Jardim Zoológico e o Jardim Botânico: 12h às 17h, com entrada permitida até as 16h.





Parques Municipais: 12h até o horário habitual (17h ou 18h), que varia conforme o parque.

Cemitérios municipais: 7h às 17h, com plantão administrativo para agendamentos de sepultamentos até as 18h30.