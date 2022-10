Mais de 700 municípios de Minas podem registrar tempestades hoje (28/10)

Em verde escuro, as regiões em atingidas pelas tempestades. Ao norte, o alerta é de baixa umidade. (foto: Inmet/Reprodução) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempestades em 732 dos 853 municípios mineiros nesta sexta-feira (28/10). O alerta é máximo nas regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes, com chuvas entre 30 a 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.





As tempestades são causadas pelo calor junto com a alta umidade do ar, comum nesta estação do ano . A combinação favorece a formação de nuvens, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento intensas.





As chuvas devem se concentrar no fim da tarde desta sexta.





As cidades mais atingidas, segundo a previsão, serão Juiz de Fora, São João del Rei, Maria da Fé e São Lourenço. O alerta inclui toda a Serra da Mantiqueira até a área serrana do Rio de Janeiro.





É recomendado evitar se proteger embaixo de árvores e estacionar os carros perto de torres de transmissão e postes.





A situação pode continuar no final de semana. Os alertas serão atualizados diariamente pelo Inmet.





As temperaturas vão ficar entre 12ºC e 32ºC, no Sul; 14ºC e 33ºC na Zona da Mata; e 14ºC a 31ºC no Campo das Vertentes.

Perigo potencial

O alerta é de perigo potencial no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Oeste de Minas, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas, assim como nas porções norte da Zona da Mata, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes.





Isso quer dizer que as chuvas devem ser mais fracas, entre 20mm/dia até 50mm/dia, e ventos de até 60 km/h. Mesmo assim, as recomendações de evitar ficar próximo de árvores, torres e postes se mantêm.





As temperaturas ficam mais altas nessas regiões, entre 18ºC e 37ºC na Noroeste; 17ºC a 34ºC na Central; 15°C a 36ºC no Triângulo Mineiro; 17ºC a 33ºC na Oeste; e 17ºC a 34ºC no Vale do Rio Doce.





Ao norte, seca

Enquanto a maior parte de Minas Gerais pode sofrer com os efeitos da chuva, de Diamantina para cima os municípios vão sofrer com a falta dela.





O Inmet também emitiu, para esta sexta-feira (28/10), um alerta de perigo potencial de baixa umidade nas regiões Norte de Minas, Jequitinhonha e porção norte da região Central.





A umidade relativa do ar fica entre 30% e 20%, o que representa riscos à saúde e de incêndios florestais, ainda que baixos, segundo o instituto.





Essa diferença radical é comum nesta época, porque uma massa de ar diferente, mais quente e seca, atua sobre a porção norte do estado.





A máxima é de 37ºC no Norte, e 33ºC no Vale do Jequitinhonha.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira