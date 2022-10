Qual é o número de Eduardo Leite no 2º turno no Rio Grande do Sul?

Candidato ficou em segundo lugar no 1º turno e lidera pesquisas no 2º (foto: Divulgação/Piratini)

Eduardo Leite (PSDB) concorre à reeleição para o governo do Rio Grande do Sul com o número 45. O candidato não declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem a Jair Bolsonaro (PL), que disputam a eleição presidencial.

Leia: PT recomenda 'voto crítico' em Eduardo Leite contra Onyx Lorenzoni no RS

REPRESENTAÇÃO #LGBT NA POLÍTICA

Nas eleições 2022, mais de 15 candidatos #LGBTQIAP+ foram eleitos para as assembleias e para a Câmara dos Deputados.



%uD83E%uDDF6Segue o fio para conhecer os políticos: pic.twitter.com/v4xoW3S0ZO %u2014 Estado de Minas (@em_com) October 5, 2022

Leite é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e é formado em direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Ele já foi vereador e prefeito de Pelotas e é o primeiro governador brasileiro abertamente homossexual.O candidato concorre ao governo do Rio Grande do Sul neste domingo (30/10) contra Onyx Lorenzoni (PL). No 1º turno, Leite ficou na segunda posição, com 1.702.815 votos (26,81% do total). Lorenzoni ficou em primeiro, com 37,5% (2.382.026 votos).