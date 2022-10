'Remando na mesma direção', afirma Luciano Huck em foto ao lado de Tebet

Simone Tebet declarou apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno (foto: Reprodução/Instagram/@lucianohuck)





Luciano Huck compartilhou uma foto nas redes sociais, nesta sexta-feira (28/10), ao lado de Simone Tebet, candidata à Presidência da República no primeiro turno das eleições de 2022. Na publicação, o apresentador escreveu que ambos estão "remando na mesma direção".









"Pela democracia e por um Brasil mais efetivo e eficiente", completou Luciano. A senadora declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) à presidência do Brasil.





Luciano Huck, de 51 anos, atualmente comanda o programa de televisão Domingão com Huck, da TV Globo. Na última quinta-feira (28/10), Angélica, mulher do apresentador, publicou um vídeo nas redes sociais declarando apoio à Lula. Em resposta, Luciano escreveu: "orgulhoso de você".





Como será no dia do segundo turno das eleições

Por Yasmin Rajab - Correio Braziliense

Dia e horário de votação: o segundo turno será no domingo (30/10), das 8h às 17h, no horário de Brasília. A divulgação da apuração dos votos deve começar logo após o fechamento das urnas.





Onde votar: o eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou por meio do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".





Quem deve votar: todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, são obrigados a votar no dia da votação. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.