Qual é o número de Onyx Lorenzoni no 2º turno no Rio Grande do Sul?

Lorenzoni já foi ministro de Bolsonaro em cinco pastas (foto: Rafael Carvalho/Ascom Cidadania)

O ex-ministro do governo Bolsonaro Onyx Lorenzoni (PL) concorre ao cargo de governador do Rio Grande do Sul com o número 22. O candidato é apoiado e correligionário do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição.

Lorenzoni é ex-deputado federal e chefiou cinco ministérios do governo Bolsonaro: Equipe de Transição Governamental, Casa Civil, Cidadania, Secretaria-Geral da Presidência e Trabalho e Previdência. Já foi filiado ao Democratas e ao União Brasil.

O candidato concorre ao governo do Rio Grande do Sul neste domingo (30/10) contra o atual governador Eduardo Leite (PSDB). No 1º turno, Lorenzoni ficou na primeira posição, com 2.382.026 votos (37,5% do total). Leite obteve 26,81%, e o 3º colocado, Edegar Pretto (PT), recebeu 26,77% dos votos.