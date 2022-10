Moraes converte prisão de Roberto Jefferson para prisão preventiva

Moraes afirmou que a detenção de Roberto Jefferson é necessária para a garantia da ordem pública (foto: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) por tentativa de homicídio de policiais federais. A prisão preventiva não tem um prazo específico para expirar e a saída do ex-deputado depende de uma nova decisão judicial.