Quatro pessoas são presas em MG por suspeita de fraude no Auxílio Brasil

Quatro pessoas foram detidas em Mirabela, no Norte de Minas, por suspeita de realizar saques do Programa Auxílio Brasil com o uso de documentos falsos. Foram presos pela Polícia Militar (PM), na tarde de terça-feira (25/10), três rapazes, com as idades de 20, 22 e 26 anos, e um adolescente, de 17 anos.

Um dos detidos seria integrante de uma organização criminosa de São Paulo, que se especializou na aplicação dos golpes, com o uso de documentos falsos para sacar o dinheiro de verdadeiros beneficiários do programa federal de transferência de renda. Atualmente, o Auxílio Brasil paga o valor mensal de R$ 600 por cadastrado.

Conforme fonte da Polícia Militar (PM), um dos envolvidos foi preso depois de sacar R$ 1 mil do Auxílio Brasil em uma lotérica de Mirabela. Outro suspeito foi abordado pelos policiais quando se encontrava dentro de uma agência bancária da cidade, tentando fazer o saque ilegal.

Ainda de acordo com a PM, três envolvidos revelaram que foram convidados a participar do golpe pelo jovem de 22 anos que seria integrante de organização criminosa de São Paulo. Ele seria o responsável por arregimentar pessoas dispostas a participar do esquema, mantendo contatos pelas redes sociais.

O rapaz seria integrante de uma organização criminosa de São Paulo e era responsável por encontrar pessoas dispostas a aplicar os golpes com o uso de documentos falsos. Cada “colaborar” da fraude recebia 15% do valor sacado no esquema fraudulento.

Segundo a Polícia Militar, por meio do seu setor de inteligência, foi identificado que os integrantes da quadrilha aplicaram o mesmo golpe em São Francisco (também no Norte de Minas) e houve a tentativa de aplicar a fraude em outras três cidades da região: Coração de Jesus, Brasilia de Minas e Patis.