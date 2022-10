Como votar em outra cidade no 2º turno?

Eleitores podem votar para presidente em qualquer lugar do país; para votar para governador é preciso estar no mesmo estado (foto: Reprodução/TSE)

O voto em trânsito é uma transferência temporária do título de eleitor para outra cidade para que eleitores possam votar fora de seus domicílios eleitorais. Para o 1º turno das eleições, 314 mil brasileiros pediram a transferência temporária do local de votação.

O prazo para solicitar o voto em trânsito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tanto no 1º quanto no 2º turno, terminou em 18 de agosto deste ano. Dessa forma, só pode votar em outra cidade o eleitor que já fez o pedido na Justiça Eleitoral.

Quem estiver fora de sua cidade, mas no mesmo estado, pode votar para todos os cargos em disputa – no 2º turno, a regra vale para os estados que ainda não definiram seus novos governadores. Eleitores que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República.



Eleitores que estiverem fora da cidade e não votaram no 1º turno podem votar no 2º normalmente, já que a legislação brasileira considera cada turno uma eleição independente, desde que tenham feito a solicitação.

Não há voto em trânsito no exterior, somente no território nacional. No entanto, quem tem o título de eleitor cadastrado em outro país e estiver no Brasil poderá votar na eleição, também apenas para presidente da República, desde que tenha feito a solicitação à Justiça Eleitoral dentro do prazo.



Quem não puder comparecer às urnas no segundo turno, pode justificar a ausência pelo aplicativo e-Título. Também poderá enviar a justificativa pelo Sistema Justifica ou por meio do envio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) – pós-eleição à zona eleitoral competente.

ELEIÇÕES 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.

Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.

O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.

O "Beabá da Política"