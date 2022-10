Padres postam vídeo para tranquilizar católicos na hora de votar

No vídeo, os oito religiosos, dos quais fazem parte seculares, jesuítas, redentoristas e franciscanos, não é apontado nenhum grupo apoiador dos dois candidatos à presidência da República (foto: Pixabay/Reprodução)

A menos de uma semana da eleição do futuro presidente do Brasil – e num momento de “perigosa mistura entre política e religião” – um grupo de oito padres brasileiros, incluindo mineiros de Januária, no Norte do estado, e Uberlândia, na Região do Triângulo, postou um vídeo nas redes sociais com mensagens para “tranquilizar” os católicos na hora de votar.Um dos religiosos do coletivo, o padre Willian Coutinho, vigário paroquial da Paróquia de São Romão, no Norte de Minas, já sentiu o efeito da forte polarização no país e da repercussão do vídeo. Com cerca de 40 mil seguidores no instagram, foi obrigado a desativar temporariamente a conta devido a ameaças. "Mais tarde, quando tudo passar, voltarei ao instagram", disse nesta segunda-feira (24).