Passos e São Sebastião do Paraíso oferecerão transporte no domingo (30/10)

São Sebastião do Paraíso não tem transporte coletivo aos domingos e feriados, mas no domingo terá para transportar eleitores (foto: João Roberto Nogueira)

O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSC), confirmou que pretende colocar um serviço de transporte público coletivo em funcionamento na cidade para o uso da população, no segundo turno das eleições, no próximo domingo (30/11). Ele disse que está avaliando qual a melhor forma de fazer este atendimento.

“Na verdade, a gente estava acompanhando isso porque era interesse do município ter o transporte coletivo, mesmo que se tenha que cobrar da população. Provavelmente vamos colocar linhas de ônibus do município para rodar com os ônibus escolares. Temos que nos organizar, porque alguns ônibus atendem a Justiça Eleitoral, pelo menos de hora em hora, passando perto de cada seção eleitoral”, disse na semana passada.

Desde o início da pandemia, em 2020, e com a baixa procura de usuários pagantes que o serviço de transporte coletivo público foi interrompido em São Sebastião do Paraíso aos domingos. Apesar de remodelado em 2020 e com algumas mudanças ocorridas ano passado, o atendimento aos sábados é restrito e aos domingos e feriados inexistente.



No dia da votação no primeiro tuno, em 2 de outubro, os eleitores que precisaram sair de suas casas para votar, muitas vezes em seções distantes de suas residências ficaram sem o transporte. Em parceria coma a Justiça Eleitoral, e como já acontecia em anos anteriores, foi montado um esquema especial de transporte de eleitores somente para os moradores da zona rural. Veículos como vans, micro-ônibus e ônibus da Prefeitura foram usados para prestar o serviço.

Transporte gratuito em Passos



No fim da tarde desta segunda-feira (24/10), o prefeito de Passos, Diego Oliveira (União Brasil), confirmou que os ônibus circularão gratuitamente a fim de transportar os passageiros-eleitores.