Bolsonaro diz por que não cumpriu a promessa de privatizar a EBC

O presidente Jair Bolsonaro (PL) explicou nesta quinta-feira (20/10), em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., por que não fechou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), tal como havia prometido na campanha de 2018.



Segundo o candidato à reeleição, o fechamento não proporcionaria economia ao estado, já que a maioria dos funcionários da TV Brasil são de carreira e teriam que ser realocados em outros órgãos estatais.



"O que nós fizemos na TV oficial? Investimos nela, tem uma parte hoje que tem tv em libras. Ali nós temos a parte educacional. Houve uma mudança enorme na TV, tinha uma parte ali que não usava ou usava para fins políticos. Tem programas educativos", argumentou.

Em julho deste ano, a TV Brasil, anteriormente apelidada pelo presidente Bolsonaro de "TV Lula", chegou a comprar a novela Os Dez Mandamentos da TV Record por R$ 3 milhões. A produção já foi exibida pela própria emissora paulista.Em outubro de 2020, o narrador da EBC André Marques mandou um "abraço especial" para Bolsonaro durante a uma partida entre as seleções brasileira e peruana.

"Hoje em dia, a TV que dava traço no passado é a sexta ou sétima mais vista no Brasil", comemorou o presidente, que foi corrigido pela produção do programa. A TV Brasil é, na verdade, a quinta mais vista do Brasil. Entretanto, responde por menos de 1% de "share" - métrica que permite checar quais canais e programas têm uma preferência em relação a concorrência no mesmo horário. A primeira do ranking é a TV Glob, com 31,2%; seguida por Record TV (11,2%); SBT (9,8%); e Band (3,15%).