Novo libera voto, mas veta escolha em Lula, diz presidente do partido

Eduardo Ribeiro assumiu a liderança do Partido Novo em 2020, quando João Amoêdo decidiu se afastar do cargo (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Por Estado de Minas

O presidente do partido Novo Eduardo Ribeiro disse na terça-feira (18/10), em entrevista a uma coluna do Estadão que, ao contrário do que afirmou o fundador e ex-presidente do partido, o empresário João Amoêdo, a nota divulgada pela legenda após o primeiro turno das eleições, liberando o voto dos filiados nesta segunda fase do pleito, não "autoriza" a opção pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à presidência da República.

“Na nota, nós nos colocamos claramente contra o PT. Reforçamos que o PT e o lulismo são contrários a tudo o que a gente sempre defendeu”, disse Ribeiro. “No Novo, tem gente que gosta do Bolsonaro e vai votar nele, tem gente que vai votar a contragosto no Bolsonaro e tem gente que não vota de jeito nenhum no Bolsonaro e prefere anular o voto. Mas ninguém vai votar no Lula", pontuou o presidente do Novo.

Vergonhosa, constrangedora e incoerente a declaração de voto de João Amoêdo em Lula.



O PT e o Lula representam tudo o que o nosso partido sempre combateu.



Essa é a prova final de que o Novo nunca mudou, quem mudou foi o João. %u2014 Eduardo Ribeiro (@eduardorodrigo) October 15, 2022

Ribeiro classificou a declaração de voto de Amoêdo em Lula como “vergonhosa” e “uma decepção muito grande”.



O político também justificou a explicação sobre a nota da legenda dizendo acreditar que a posição do empresário poderia influenciar a imagem do partido frente aos seus coligionários.



“Como a imagem do João é muito associada ao Novo, muita gente iria achar que o partido estava apoiando o Lula", disse.