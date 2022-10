PT prepara caminhada de Lula entre BH e Ribeirão das Neves no sábado (22)

Por Guilherme Peixoto

No domingo retrasado, Lula liderou caminhada de aliados por Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O PT de Minas Gerais trabalha para viabilizar nova visita do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva a Belo Horizonte antes do segundo turno. Lula deve passar por Venda Nova, na capital mineira, neste sábado (22/10), para uma caminhada em direção a Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana. No dia anterior, o candidato vai participar de atos em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e Juiz de Fora, na Zona da Mata.

PT aposta em caminhadas para otimizar tempo

A informação a respeito da passagem por BH foi confirmada ao, nesta terça-feira (18/10), pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha de Lula em solo mineiro."Está tudo encaminhado para fazer uma caminhada que comece na (Rua) Padre Pedro Pinto e vá até Justinópolis", disse Reginaldo.A agenda em BH e Ribeirão das Neves deve ser confirmada e ter os detalhes definidos nesta quarta-feira (19), mas os aliados mineiros de Lula estão confiantes em um desfecho positivo. A ideia é aproveitar a lacuna deixada pelo cancelamento de uma agenda que o petista teria em Manaus (AM) no próximo sábado.

As passagens de Lula por Juiz de Fora e Teófilo Otoni na sexta-feira (21) também vão ter caminhadas por pontos das cidades. O PT aposta nas passeatas a fim de otimizar o tempo da campanha. A partir de eventos do tipo, é possível passar por mais municípios em um mesmo dia.



Durante boa parte do primeiro turno, os aliados de Lula organizaram comícios tradicionais, com palanques e discursos de diversas pessoas ligadas à chapa do PT. O segundo turno, contudo, já começou com as caminhadas em alta conta.



Quando esteve em BH pela última vez, no domingo retrasado, o presidenciável andou da Praça da Liberdade, na Savassi, até a Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul. Do alto de uma caminhonete, ele liderou o ato e, ao fim dele, discursou a apoiadores



Aliados de Lula trabalham para manter a vantagem de 563,3 mil votos conquistada sobre Jair Bolsonaro (PL) em Minas. Uma das apostas é conquistar porção relevante das votações de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que declararam apoio à campanha petista.

