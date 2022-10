Sem candidato para o governo de SP, número 22 teve mais de 520 mil votos

Número de Jair Bolsonaro, 22, foi digitado por mais de 520 mil pessoas na disputa pelo governo de São Paulo, mesmo o PL não tendo candidato ao cargo (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) afirmou que o número 22, que corresponde ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro e de vários de seus aliados, recebeu 521.015 votos para o governo de São Paulo no primeiro turno. No entanto, o candidato bolsonarista no estado é Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cujo número é 10.



As informações foram divulgadas pela Veja e confirmadas pela reportagem.

Leia também: Carlos Viana reaparece ao lado de Bolsonaro após apoio de Zema





Com isso, os votos foram anulados, já que o estado não tinha nenhum candidato do PL concorrendo ao cargo. Digitar qualquer número que não corresponda a um partido ou candidato em disputa é o mesmo que votar nulo. Os votos são registrados, mas não são considerados válidos, assim como os votos em branco.

Tarcísio e Fernando Haddad (PT) se enfrentam no segundo turno. O candidato apoiado por Bolsonaro teve 42,32% dos votos no primeiro, contra 35,7% de Haddad.