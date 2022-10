Alexandre Silveira: Zema usou Lula de forma 'oportunista' no 1º turno

Silveira falou sobre as estratégias de campanha de Lula em Minas Gerais (foto: Reprodução/Youtube/Portal Uai)

O senador Alexandre Silveira (PSD) declarou que o governador Romeu Zema (Novo) usou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de maneira oportunista durante o primeiro turno das eleições. O parlamentar coordena a campanha do petista em Minas Gerais, enquanto Zema se tornou o principal cabo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta reta final."O que houve na verdade foi uma estratégia para que o governador se elegesse com os votos do presidente Lula. E agora, de forma oportunista, ele quer agredir o eleitor que fez o 'Luzema', ou seja, que votou no Lula e no Zema. Isto é um fato, os números mostram isso", disse o político ao podcastnesta terça-feira (18/10).No primeiro turno, Zema apoiou oficialmente para a presidência da República o candidato Luiz Felipe d'Ávila (Novo), sem se aproximar de Jair Bolsonaro. Por sua vez, o presidente teve como cabo eleitoral em Minas o senador Carlos Viana (PL), que terminou a eleição para governador na terceira posição."Aqui é fácil da gente mostrar para os mineiros: o pseudo-candidato do Bolsonaro no primeiro turno, o senador, meu colega, amigo Carlos Viana, não teve sequer uma declaração de apoio do presidente da República. Ou seja, já existia um acordo entre o presidente Bolsonaro e o atual governador Zema no primeiro turno", declarou Silveira.Na entrevista, Alexandre Silveira também avaliou as estratégias da campanha de Lula em Minas Gerais até o dia 30 de outubro. O conteúdo completo está disponível no canal do Portal Uai no YouTube.

O "Beabá da Política"