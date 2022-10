Cantor gospel lança música contra aliança entre bolsonarismo e igrejas

Por Raphael Felice - Correio Braziliense





Além de Leonardo, outros cantores gospel participaram da canção





O cantor gospel Leonardo Gonçalves lançou, nesta segunda-feira (17/10), uma música criticando a relação entre as igrejas evangélicas e o bolsonarismo. Em Messias — batizada em referência ao nome do presidente Jair Messias Bolsonaro — o cantor destacou a forma como congregações evangélicas se aliaram a quem "pregam ódio aos seus semelhantes" e aos que pensam diferente.





Leonardo Gonçalves é um dos principais artistas do gênero gospel, com mais de 1,3 milhão de inscritos no Youtube e com músicas como Sublime e Gêtsimani, que superam R$ 60 milhões de visualizações cada. Para a música em critica ao presidente, Gonçalves uniu forças com os artistas Kleber Lucas, Dona Kelly, Clóvis, Sarah Renata, Tiago Arrais, João Carlos Jr e o rapper MN NC.









Outro trecho da música critica pastores que fazem "arminha com a mão" para apoiar candidatos, e que os líderes evangélicos "escravizam suas ovelhas ao invés de ensiná-las a pensar com liberdade a partir das escrituras e ameaçam as ovelhas, todos os dias, se elas não fizeram assim não andarem assim e não fizeram assado”.





Leonardo Gonçalves ainda menciona que Bolsonaro não foi capaz de dar “uma palavra de solidariedade” aos quase 700 mil mortos na pandemia. “Um mínimo de empatia Um olhar sequer de misericórdia ou compaixão e a gente que não é cristão? Tá bom, só que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos”, complementa a canção.