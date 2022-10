Bolsonaro para Lula no debate sobre corrupção: 'Enfiou dinheiro no ralo'

Bolsonaro e Lula durante debate na TV Band (foto: Nelson Almeida/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, afirmou que Lula "enfiou no ralo" R$ 90 bilhões no âmbito do chamado Petrolão - esquema de corrupção da Petrobras."Se enterrou R$ 90 bilhões. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e, grande parte, dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em R$ 900 bilhões. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição do São Francisco", disse Bolsonaro no debate da TV Band neste domingo (16/10).