Lula para Bolsonaro em debate: 'Brincou com a morte na pandemia'

Por Natasha Werneck





Um dos temas abordados pelos candidatos à Presidência no debate da Band, neste domingo (16/10), foi a pandemia de COVID-19. o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a forma com que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) lidou com a crise no país. De acordo com o petista, seu concorrente “brincou com a morte”.









Ele continuou: “Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e a morte como você brincou. É só ver na televisão, não vem falar que é fake news. Você virou vendedor de um remédio que não servia para nada.”

Lula e Bolsonaro no debate da Band, neste domingo (16/10) (foto: Reprodução/Band)



O debate da Band é o primeiro no segundo turno da eleição presidencial.





O próximo e último debate entre os candidatos à Presidência deve ser realizado pela TV Globo. Ele deve ocorrer em 28 de outubro, a dois dias do segundo turno - no dia 30.





Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, em 2 de outubro, e terminou à frente na disputa pela Presidência da República. Já Bolsonaro, que foi o segundo colocado, conseguiu 43,20%.