Tebet sobre 'pintou um clima' de Bolsonaro: 'Terá que responder na Justiça'

Simone Tebet (MDB-MS) participou de ato em prol do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro (foto: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress)

'Pintou um clima'

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) criticou, neste domingo (16/10), a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre ter encontrado crianças e adolescentes de 14 e 15 anos durante um passeio de moto. Na entrevista a um podcast, ele disse que "pintou um clima" com as jovens que eram venezuelanas.Tebet, que é advogada por formação, afirmou para jornalistas que o presidente "terá que responder na Justiça" pelas falas que tiveram grande repercussão na internet.Candidata a Presidência da República nesta eleição, a senadora declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições e destacou que o petista é o 'único candidato democrático na disputa'

O comentário de Jair Bolsonaro foi feito a um podcast nessa sexta-feira (14/10). Segundo ele, o relato aconteceu quando ele passeava de moto pela comunidade São Sebastião em Brasília.



"Elas estavam arrumadinhas. Vi que eram parecidas. Pintou um clima, entrei em casa e vi que todas eram venezuelanas. E estavam todas se arrumando. E aí eu pergunto: meninas que têm entre 14 e 15 anos se arrumando num sábado? Pra quê? Você quer isso para sua filha? Escolhas erradas", disse o presidente.

Uma das venezuelanas negou a suposição do presidente de que o local fosse de prostituição e disse que no dia acontecia uma ação social para refugiadas realizada por uma brasileira que fazia curso de estética.

Na madrugada de sábado para domingo, Bolsonaro fez uma live afirmando que a fala foi distorcida e que o "PT passou de todos os limites".