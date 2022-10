Zema afirma que 'PT do Lula fabricou a maior crise do Brasil'

Romeu Zema (Novo) vem tecendo criticas a gestão petista do Brasil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Site da empresa gerida por Romeu Zema afirma que até 2013 tiveram crescimento contínuo (foto: Reprodução)

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou suas redes sociais neste domingo (16/10) para criticar o governo petista. O político é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida eleitoral deste ano. Na postagem, ele escreveu que o "PT do Lula fabricou a maior crise do Brasil"."Eu trabalhei no setor privado mais de 30 anos e os piores anos que eu enfrentei foram os anos de 2015, 2016. Vi muitas empresas quebrarem, dispensar pessoas", que na sequência afirmou que a empresa da família dele a Zema teve que reduzir o quadro em mais de 2.500 funcionários.O período citado pelo político do Novo foram os dois últimos anos do governo de Dilma Rousseff (PT). No site da empresa, contém a informação de que até 2013 a empresa, comandada pelo atual governador de Minas Gerais, teve crescimento contínuo"Vale lembrar que isso aconteceu ao fim do ciclo PT na presidência. PT esteve lá 14 anos para consertar o Brasil", comentou Zema.Segundo o governador, o Partido dos Trabalhadores provocou "a maior recessão da história com mais de 3 milhões de pessoas perdendo emprego".