Prefeitos mineiros anunciam saída do PSDB em dia de encontro com Bolsonaro

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro, e outros três prefeitos do estado anunciaram, nesta sexta-feira (14/10), a saída do PSDB após apoio de lideranças do partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência. A manifestação acontece no mesmo dia em que a AMM organiza evento para apresentação de propostas à Jair Bolsonaro (PL), em Belo Horizonte.









Em discurso no evento da AMM com Bolsonaro, Marcos Vinícius Bizarro também tratou sobre o tema. Ele fez elogios a Romeu Zema (Novo) e reforçou críticas a Brant. O vice declarou voto em Lula nesta semana , indo na contramão do governador reeleito, que coordena a campanha do atual presidente em Minas Gerais.





“Não podemos aceitar o que o PSDB está fazendo. Não podemos aceitar o que o vice-governador, que é do PSDB, está fazendo com esse homem honrado que é Romeu Zema”, disse Marcos Vinícius.





O presidente da AMM também reservou parte de seu discurso para elogiar Zema: “nós estamos muito felizes com o posicionamento de nosso governador. A gente fez uma pauta. Sofremos, nesta semana, perseguição para construir essa pauta, que traz anseios e reivindicações de todas as regiões de Minas. Ouvimos todos os prefeitos que quiseram se manifestar hoje na AMM”.





Ao longo da semana, Marcos Vinícius Bizarro afirmou que o evento programado para esta sexta-feira não era uma agenda de campanha de Bolsonaro, mas uma ocasião para entregar propostas dos municípios mineiros ao candidato à reeleição.

A reportagem entrou em contato com o PSDB e aguarda um retorno.

Bolsonaro em BH

O evento da AMM, sediado em auditório na Região Centro-Sul da capital, é a terceira visita de Bolsonaro a Belo Horizonte neste segundo turno. Na quinta-feira da semana passada, ele se reuniu com empresários em um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e, na última quarta-feira, participou de um culto evangélico no Centro da cidade, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.





O chefe do Executivo federal ainda deve voltar a Minas antes do dia 30, data do segundo turno. Ele deve fazer campanha no Norte do estado no dia 28. Bolsonaro disputa a corrida presidencial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem ganhou na capital mineira e perdeu em Minas Gerais.

AMM diz aguardar contato de Lula

A articulação para o evento com Bolsonaro fez Marília Campos (PT), prefeita de Contagem, na Região Metropolitana de BH, reivindicar uma conferência com Lula em moldes similares.





A AMM, por sua vez, informou estar em compasso de espera, aguardando um sinal da campanha petista para, assim, tirar a ideia do papel.

Zema e Bizarro em congresso da AMM em junho. Governador foi elogiado pelo presidente da associação nesta sexta (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

