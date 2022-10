Pesquisa em São Paulo: Tarcísio tem 54% dos votos válidos; Haddad tem 44%

A pesquisa foi realizada em 76 municípios de São Paulo entre os dias 9 e 13 de outubro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Redes Sociais/Reprodução)

Pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo, realizada pelo Instituto Paraná, mostra o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, com 56% dos votos válidos no segundo turno. O candidato do PT, Fernando Haddad, tem 44%.

Considerando os votos totais, Tarcísio atingiu 49,9% na pesquisa, contra 39,2% de Haddad. Brancos e nulos somaram 5,6%. Não sabem em quem votar ou não responderam ao questionário totalizaram 5,4%.