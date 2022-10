Braga Netto e Zema se encontram em preparação para reunião com Bolsonaro

Por Mariana Costa

Zema e Braga Netto se reuniram com deputados estaduais (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O candidato à vice-presidência da República Braga Netto (PL) se encontrou nesta quinta-feira (13/10) com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em Belo Horizonte. O evento é uma preparação para a reunião desta sexta-feira (14/10), que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estamos aqui para começar o planejamento, com a coordenação, para a reunião de amanhã. Por isso pedi para conversar com o governador e alguns parlamentares. O presidente determinou que eu viesse aqui fazer esse acerto", disse Braga Netto.

O encontro desta quinta-feira contou ainda com a participação de deputadas e deputados estaduais, em um espaço na Avenida Raja Gabaglia, Região Centro-Sul da capital.





Zema critica PT de Minas

O governador Romeu Zema afirmou que está sendo estruturado um grupo no estado, com a participação dos deputados. O objetivo, segundo ele, é levar "esclarecimento para o povo mineiro."

"O PT de Minas não está aparecendo. Não vi a Dilma, o Pimentel. Queremos levar essa mensagem para o mineiro. Cadê o Pimentel, a Dilma? Eles são os representantes de Minas", disse.

De acordo com o governador, os mineiros precisam ser lembrados sobre "a tragédia" vivida há pouco tempo no estado. "E também que o Brasil viveu em 2015 e 2016. Ninguém pode esquecer a pior recessão da história que nós já tivemos, enquanto o mundo crescia", ressaltou, se referindo ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Zema lembrou que nos últimos quatro anos, o país enfrentou reflexos provocados pela guerra entre Rússia e Ucrânia, além da pandemia de COVID-19. "Em 2015 e 2016, o Brasil conseguiu a exclusividade de o país que regrediu, enquanto Europa, América e Ásia avançaram."

Reunião entre prefeitos e Bolsonaro

Nesta sexta-feira (14/10), o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com prefeitos e vereadores mineiros, além de outras lideranças regionais. O encontro deve marcar a entrega de uma carta de reivindicações das cidades do estado ao candidato à reeleição.