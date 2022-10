Boulos a Nikolas: 'Se há alguma invasão a ser feita é na sua cabecinha oca'

“A gente sabe da importância, principalmente da arma para quem está ali no âmbito rural e tem que ficar aguentando movimentos como você que fica invadindo terra. Eu sei que você deve estar em abstinência, quatro anos sem invadir uma terrinha, e se Deus quiser vai ficar mais quatro anos sem invadir nenhuma”, disse Nikolas.



O programa “Visão CNN” recebeu os políticos com as maiores votações do Brasil, Boulos com 1.001.472 de votos no estado de São Paulo, e Nikolas, com 1.492.047 votos em Minas Gerais, para responder como o Congresso eleito avalia os planos de governo dos presidenciáveis.