'Biscoito ou bolacha' vira tema de debate entre Tarcísio e Haddad

Natasha Werneck

Uma das dúvidas que permeiam a sociedade brasileira e divide o país: biscoito ou bolacha? A questão foi levantada no debate da Band, nesta segunda-feira (10/10), pelo candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT). Para os paulistas, o termo usado é “bolacha”, mas no Rio de Janeiro, o estado de seu adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é “biscoito”.

"A merenda escolar que está no seu plano de governo, vai falar que vai melhorar a merenda escolar? Você está sabendo o que as crianças estão comendo na escola hoje? É suco e bolacha, ou biscoito como vocês chamam lá no Rio de Janeiro, é outra coisa, mudou tudo para pior", ironizou o candidato petista.





Um dos principais contrapontos da candidatura do ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo é de que ele é carioca e, portanto, não teria condições de administrar um estado que não conhece. Em uma entrevista de Tarcísio, que gerou grande repercussão nas redes sociais, ele não soube responder seu local de votação.





Datafolha em SP

Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa ao governo de São Paulo no segundo turno das eleições com 50% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT) tem 40%. É o que aponta nova pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (7/10)





Favorito na disputa, Tarcísio é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Já Haddad é correligionário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Brancos e nulos representaram 6% das opiniões, enquanto 4% não souberam responder.





O Datafolha também levantou os votos válidos, que apontam dez pontos de vantagem de Tarcísio sobre Haddad: 55% a 45%.