Prefeito de Divinópolis reage a Lula: "Deve estar bebendo cachaça"

Por Portal Gerais



O vídeo em reação a fala de Lula foi feito pelo deputado estadual eleito Eduardo Azevedo (esquerda) e o prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (foto: Reprodução Instagram Eduardo Azevedo)

O prefeito de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Gleidson Azevedo (PSC), voltou a atacar o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ele deve estar bebendo tanta cachaça que ele está ficando doido”, disparou. A declaração foi em um vídeo gravado ao lado do vereador da cidade e deputado estadual eleito, Eduardo Azevedo (PSC).



Eles são irmãos do deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), eleito senador com apoio do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).



A fala foi ao mencionar as obras inacabadas do Hospital Regional e em se comprometer a concluí-lo e transformá-lo em hospital escola. Lula também citava investimentos feitos durante o mandato dele no município do Centro-Oeste, como para a implantação do campus da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).



“Encontrei com o prefeito de Divinópolis que me agradecia”, disse o candidato.



O áudio começou a circular nas redes sociais e provocou reação dos Azevedos. Gleidson, que já falou que o lugar do ex-presidente é na cadeia, reagiu:



“Esse aí é o Lula. Eu nunca tive com este cara na minha vida”, iniciou a frase.



Citando termos mais pesados, na sequência, emendou: “Ele deve estar bebendo tanta cachaça que ele está ficando doido. Deve ser que ele está se referindo a outro ex-prefeito por que eu nunca fiz parte da quadrilha dele”, afirmou Gleidson.



O deputado estadual eleito também não poupou críticas. Chamou Lula de mentiroso. A declaração foi em ataque ao discurso em que o ex-presidente menciona o governador Romeu Zema (Novo), reeleito em 1º turno, e diz que irá conversar com ele, se eleito, para acabar o hospital e “fazê-lo prestar serviço”.



“Só para vocês verem como ele é sínico, dissimulado e cara de pau. Até o mérito da obra ele quer roubar”, afirmou Eduardo Azevedo.



O vereador citou o edital para elaboração de projetos e execução da obra publicado no dia 29 de setembro pelo governo do Estado. A licitação está prevista para o dia 27 de outubro. O recurso é oriundo da verba indenizatória da Vale em decorrência da tragédia em Brumadinho.



Lula em BH



Lula participou de caminhada com apoiadores na Praça da Liberdade, na Savassi. O ato terminou na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da cidade. Com o segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais é considerada estratégica nas eleições pelos candidatos.



No primeiro turno, no dia 02 de outubro, Lula conquistou 48,43% dos votos válidos, contra 43,2% de Bolsonaro. No estado não foi diferente. O petista teve 48,29% dos votos e o atual presidente 43,6%. O segundo turno está marcado para 30 de outubro.



*Amanda Quintiliano especial para o EM