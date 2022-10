Advogada de Uberlândia que ofendeu nordestinos diz que não cometeu crime

Flávia Moraes, ao centro, no vídeo em que incentiva boicote ao Nordeste (foto: Reprodução/Redes sociais)



Vinicius Lemos - Especial para o Estado de Minas



A advogada de Uberlândia que gravou um vídeo contra nordestinos e foi exonerada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) disse que não cometeu crimes.



Ela havia ficado revoltada com aqueles que votaram em Lula (PT) no primeiro turno das eleições.

“Venho a público me desculpar por compreender a infelicidade do que foi falado, uma vez que é totalmente incompatível com meus valores. Minha conduta, embora reprovável, não se encontra tipificada como crime em qualquer dispositivo legal vigente. (...) “Peço desculpas a todas as pessoas de origem nordestina que tenham se sentido ofendidas, retratando-me completamente”, afirmou a advogada.

A advogada citou ainda ataques contra familiares. “A exposição da minha fala foi feita por terceiros, sem meu consentimento, e fez com que eu siga atacada com as mais diversas formas de violência contra a mulher, tendo que blindar a mim e minha família. A infelicidade da minha fala não pode autorizar ou justificar a prática de crimes graves contra a minha pessoa, que vão desde injúria e difamação, até mesmo a apologia ao estupro. Em um Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios”, comentou.