Bolsonaro nomeia advogada que já defendeu Lula para ministra do TSE

Maria Claudia Bucchianeri (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro nomeou, para o cargo de de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a advogada Maria Claudia Bucchianeri. Ela já atuou na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, que era do PSC; e também dos deputados Arthur Lira (PP-AL) e Major Vitor Hugo (PSL-GO).





A escolha da nova integrante do TSE surpreendeu apoiadores do chefe do Executivo, mas, apesar de já ter advogado para Lula, Bucchianeri é vista com bons olhos no Planalto.





Bucchianeri é a nona mulher a integrar o plenário da Corte eleitoral em 89 anos. Nascida em Brasília, filha de engenheiro com pedagoga, Maria Claudia tem um perfil considerado discreto e com pouca exposição em temas ligados à política. No ano que vem, ela será responsável por julgar as propagandas dos candidatos à Presidência da República, o que inclui alegações de descumprimento de normas, ofensas pessoais e fake news.





A nova ministra é advogada, mestre em direito de Estado pela Universidade de São Paulo e especialista em direitos fundamentais pela Universidade de Coimbra/IBCCrim. Ela também atuou como assessora-chefe da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e é fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep).